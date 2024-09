Transhumance Législatives : Rose Wardini annonce son soutien au tandem Diomaye-Sonko

Le parti Pastef les Patriotes, qui a choisi de faire cavalier seul pour ces législatives anticipées, peut compter sur Rose Wardini. Celle-ci avait retiré sa candidature à la présidentielle de 2024 en raison de soupçons liés à sa double nationalité française.



Dans une note parvenue à PressAfrik, le Mouvement Citoyen Sénégal Nouveau, dont Madame Wardini est la présidente, a annoncé son soutien au parti au pouvoir. "Face aux multiples urgences qui attendent nos nouveaux gouvernants et aux difficiles conditions de vie de nos concitoyens, Sénégal Nouveau va soutenir les listes choisies par le Chef de l’État, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre Ousmane SonkoSonko".



Ce choix est "justifié par la volonté de consolider les politiques publiques et d'améliorer le bien-être des populations".



Pour Wardini, "une majorité parlementaire permettra au Chef de l'État de bien conduire les politiques publiques."



Soulignant qu'elle a été approchée par des coalitions politiques sans donner de noms, Wardini explique que sa démarche repose sur des principes qui exigent une "certaine constance."



Elle invite donc ses camarades de parti à rester "mobilisés comme vous l’avez toujours fait".