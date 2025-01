Tribunal Pikine-Guédiawaye: Alima "Suppo" et Cie jugés jugés ce vendredi

Alima Sow, Pape Ibrahima Guèye, Seynabou Gassama, Binetou Diouf, Moussou Gassama, Maty Ndiaye et Habousse Ndiaye comparaîtront devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Ils sont accusés de mise en danger de la vie d’autrui, d’administration de substances nuisibles et de vente illégale de produits pharmaceutiques illicites. Le procureur de la République a requis leur placement sous mandat de dépôt. Leur procès est prévu pour le vendredi 31 janvier 2025.



Cette affaire fait suite à une opération conjointe menée par des pharmaciens, les brigades de recherches, les corps urbains des commissariats de Pikine et de Thiaroye, ainsi que des éléments de la sûreté urbaine de Guédiawaye. Alima Sow et ses complices ont été interpellés dans le cadre de cette enquête, qui a mis en lumière un réseau impliqué dans la distribution de produits pharmaceutiques dangereux et illégaux.



Rappelons que l’arrestation de la tiktokeuse Alima Fall et de ses six employés pour trafic de produits pharmaceutiques illégaux a été déclenchée par l’envoi d’une vidéo « accablante » aux autorités. C’est cette séquence, dans laquelle la jeune femme faisait la promotion de suppositoires destinés à augmenter le volume des fesses et des seins, qui a été transmis à l’Agence sénégalaise de la Réglementation Pharmaceutique (ARP), poussant les enquêteurs à agir.