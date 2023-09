Tribunal de Dakar: deux commerçants risquent de payer 100 millions pour avoir contrefait « Sauce Soja Resto »

Le Tribunal des Flagrants délits de Dakar a jugé Mbacké Diouf et Abdou Karim Wizani hier lundi. Les deux commerçants sont poursuivis pour « exploitation illicite d'une marque », de la société Resto.



Des poursuites qui reposent sur l'article 397 du Code de procédure pénale sénégalais, qui prévoit des sanctions pour l'exploitation et l'importation de produits contrefaits. En tant que seule société autorisée à vendre ces produits, son Directeur général, Daha Diop a porté plainte contre les deux commerçants.



Face au juge, Mbacké Diouf a plaidé l'ignorance de la loi, affirmant qu'il ne savait pas que son acte était répréhensible en vertu de la législation sénégalaise. Selon ses déclarations, il a acquis les produits de Daha Diop via un client établi en Gambie, soit 300 cartons de « Sauce soja » et de « Sauce huile » de la marque Resto, d'une valeur de 13 millions de francs CFA.



Des produits que le sieur Diouf a vendu à Abdou Karim Wizani. Ce dernier soutient que les produits lui ont été vendus au prix du marché. Cependant, il ignorait que Mbacké Diouf n'avait pas le droit de commercialiser les produits de la marque Resto.



De son côté, le plaignant Daha Diop, a demandé une indemnisation de 100 millions de francs CFA pour tous les préjudices subis, renseigne L’Observateur. Le procureur de la République, estimant les faits établis, a réclamé l'application stricte de la loi.



L'affaire a été mise en délibéré et sera jugée le 13 août prochain.