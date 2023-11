Tribunal de Dakar: il vole les bijoux de sa mère d’une valeur de 30 millions pour faire du social

Modou Babou, un élève en classe de Terminale, s'est retrouvé devant le Tribunal d'instance de Dakar pour vol de bijoux en or d'une valeur de 30 millions de FCfa et de 4 millions de FCfa en espèces, appartenant à sa mère, Sagar Diagne. L'accusé, âgé de 18 ans, a été appréhendé pour la 5ème fois pour avoir dérobé les précieux bijoux de sa mère, qu'il revendait à un bijoutier, Massamba Dieng. Ce dernier est également poursuivi pour « recel de bijoux provenant d'un vol ».



Le mis en cause aurait vendu les bijoux de sa mère à des prix dérisoires au sieur Dieng, lui faisant croire à chaque fois des histoires inventées pour justifier ses ventes. Attraite à la barre sa mère, Sagar Diagne, a témoigné de son choc en découvrant que son propre fils était l'auteur de ces vols répétés. Elle a confié avoir mis de côté ces bijoux et de l'argent pour assurer l'avenir de ses enfants, notamment pour les frais d'inscription de Modou Babou.



Durant l'interrogatoire, celui-ci a admis avoir utilisé l'argent pour des dons appelés «Social». Massamba Dieng, quant à lui, a affirmé ne pas savoir que les bijoux étaient issus d'un vol. D’après L’Observateur, le procureur a requis une peine de 1 an de prison, dont 6 mois ferme, à l'encontre de Massamba Dieng.



L'affaire sera délibérée le 9 novembre prochain.