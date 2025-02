Tribunal de Dakar : le procureur requiert 6 mois de prison ferme contre Adama adus Fall

Le chroniqueur Adama Adus Fall, membre de l’Alliance pour la République (Apr) à la Médina risque gros. Attrait ce mercredi 26 février devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, le procureur de la République l’a reconnu coupable et a requis une peine de six (6) mois de prison ferme ainsi qu’une amende de 500 000 FCFA. Il est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles ».



Pour rappel, lors d’une émission télévisée, Adama adus Fall avait affirmé que le gouvernement aurait vendu des voyages vers le Qatar au prix de 1 500 000 FCFA, et que des jeunes ayant déjà versé cette somme faisaient partie des 1 000 personnes sélectionnées. Ces déclarations ont été fermement démenties par le ministère du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, qui les a qualifiées de « fausses informations » et a annoncé son intention de saisir les autorités compétentes.



Adama adus Fall a été finalement placé sous mandat de dépôt le lundi 24 février 2025.