Tricherie au Befem : 4 élèves de "Diaz School' condamnés

Le verdict est tombé pour les quatre (4) élèves de l’école privée "Diaz School" de Guédiawaye, dans la banlieue dakarois qui avaient été pris en flagrant délit de tricherie lors des épreuves du Befem (Brevet de fin d’étude élémentaire) 2021. Ils ont été condamnés à un mois avec sursis par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.



Les mis en cause avaient à leur possession des corrigés. Ils les avaient reçus via le téléphone.



Pour mémoire, hors mis les 4 élèves arrêtés pour triches, les 44 autres candidats de "Diaz School" ont été ajournés d’office. Aucun d’entre eux n’avait la moyenne pour passer au second tour du Befem, avait précisé l’Inspection académique de Pikine, dans un communiqué.