Trois malfaiteurs de la ​cité «Imbécile »arrêtés

Les habitants de Keur Massar, Ouakam, Bourguiba... peuvent pousser un ouf de soulagement. La police de Dieuppeul a mis fin à leur cauchemar en arrêtant trois (3) membres du gang de la cité «Imbécile» sur les cinq (5) qui semaient la terreur dans ces zones.



En effet, au moment de leur arrestation les malfrats se trouvaient tous les cinq dans un taxi, avec un pistolet automatique de marque Walter avec un chargeur non garni, des machettes et lance-pierres,

Deux (2) des suspects Bangoura et Saliou Sylla ont pris la poudre d’escampette. Les trois (3) autres notamment F. Sylla, A. O. Ba (Guinéens domiciliés à la cité imbécile, manœuvres au port), et A. D. B ont été arrêtés et déférés devant le procureur. Ils sont poursuivis pour vols multiples à main armée, avec effraction commis en réunion pendant la nuit avec usage de moyen de locomotion, association de malfaiteurs.



Le chauffeur, A. D. Ba, qui ne détenait qu’une photocopie de permis de conduire, était en compagnie des délinquants. De son interrogation, il ressort qu’ils ont visité l’agence de CMS de Bourguiba, un point Wari à Ouakam, une maison à Keur Massar et qu’après chaque coup, il se chargeait d’amener le groupe aux HLM et chacun vaquait à ses occupations.



Quant à F. Sylla, il a confirmé la version d’A. D. Ba et a ajouté que ce dernier et lui volaient du riz au port autonome de Dakar et que Bangoura était chargé d’écouler la marchandise à Colobane.



Leur arrestation a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 juin, lors d’un contrôle de routine, vers 3h30, pendant laquelle les éléments du commissaire Sène de Dieuppeul ont immobilisé un taxi immatriculé DK7312P, informe « L’As ».