Tudor après la victoire de l’OM en Coupe: « Bamba Dieng, je n'ai pas aimé la façon dont il a joué »

Igor Tudor, entraîneur de l'OM, s’est dit satisfait du jeu de son équipe après la victoire en Coupe ce soir face à Rennes. Néanmoins, le technicien turc est très mécontent de la prestation du joueur sénégalais Bamba Dieng, entré en jeu à la 62e minute à la place de Sanchez.



« On voudrait toujours dominer 90 minutes, mais parfois, selon le résultat, tu pousses un peu moins et il faut juste essayer de concéder le moins possible, rester attentif et essayer de partir en contre pour chercher le deuxième but. On a fait un match sérieux dans une partie tendue. Veretout joue tous les matches à haut niveau. C'est un joueur très important pour l'équipe. A la fin, il a simplement eu des crampes. Quant à Bamba Dieng, je n'ai pas aimé la façon dont il a joué et je lui ai dit dans le vestiaire. C'est un bon garçon et un bon joueur mais je n'ai pas aimé son entrée », a indiqué le coach de l’OM à la fin du match.