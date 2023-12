Turquie : le président d’Ankaragücü envoyé directement en prison après l'agression d'un arbitre

Au lendemain des événements survenus lors du match entre le MKE Ankaragücü et Rizespor, la Turquie est toujours sous le choc. Alors que la partie se terminait sur un match nul (1-1), le président de l’équipe hôte, Faruk Koca, et deux de ses proches ont violemment agressé l’arbitre du match, Halil Umut Meler. Une terrible agression dont les images ont fait le tour du monde entier.



Après ce grave incident, les championnats turcs ont directement été suspendus. Très rapidement interpellés par les autorités et pointés du doigt par la classe politique du pays, Koca et ses hommes de main ont d’ailleurs donné des explications lunaires à la police pour se défendre de leurs gestes et le dirigeant du MKE Ankaragücü a carrément affirmé que l’arbitre a fait exprès de tomber au sol.



Peu après, le média local Demirören Haber Ajansı (DHA) a montré une vidéo dans laquelle Faruk Koca, le président d’Ankaragücü, ainsi que deux de ses hommes, ont été envoyés à la prison à Sincan, à Ankara, rapporte Footmercato.