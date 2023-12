Turquie : le président d’Ankaragücü suspendu à vie

Le verdict est tombé pour Faruk Koca ! Pour rappel, le président d’Anakragücü s’exposait à de lourdes sanctions après avoir été l’auteur d’un terrible coup de sang. Au cours de la rencontre entre son équipe et Rizespor (1-1) en début de semaine, le dirigeant turc a asséné un coup de poing au visage de l’arbitre de la rencontre, Halil Umut Meler.



Évacuée de la pelouse et conduite à l’hôpital, la victime avait indiqué devant la presse qu’il porterait plainte contre son agresseur et ses sbires avant de recevoir le soutien du président turc en personne, Recep Tayyip Erdogan via les réseaux sociaux.



En parallèle, le président de la Fédération turque de football (TFF) avait décrété la suspension du championnat avant de se pencher sur le cas de l’actuel 11e de Süper Lig et de son président. Ce vendredi, le Daily Mail informe que le conseil de discipline de la TFF a statué sur le sort de Faruk Koca.

Ainsi, le président démissionnaire d’Ankaragücü a écopé d’une suspension à vie et une amende de 60 000 euros a été infligée à son ancienne formation ainsi que cinq matchs à domicile à huis clos.