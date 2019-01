Les détracteurs du régime de Macky Sall et ceux qui émettent de simples critiques sur sa gouvernance, sur les Réseaux sociaux comme Twitter et Facebook, se heurtent très souvent à une horde de « soldats » prête à tout pour défendre la cause marron-beige. La calomnie, les injures, l’arrogance... rien n’est laissé au hasard pour défendre le bilan de l’actuel président de la République.Le camp d’en face a fini par leur coller l’étiquette de « Répondeurs automatiques ». Et s’ils n’étaient que des profils et des pseudonymes sur les RS, le chargé de Communication du Palais, El Haj Kassé a dévoilé leurs visages sur Twitter sous un poste très révélateur.« Ravi de me retrouver en ce samedi matin avec quelques amis très engagés autour du Président @Macky_Sall et actifs dans les réseaux sociaux pour défendre la bonne cause. Merci pour votre militantisme et votre passion positive », a écrit le monsieur Com’ de la Présidence sur son compte.Sous le tweet de Kassé, bon nombre d’internautes sont intervenus pour ironiser sur la « fameuse team ». Momar Talla Kébé, Docteur Malcolm, Ami Lo alias Kébétueuse... et tant d’autres se sont donnés un plaisir de descendre en flammes ceux qu’ils qualifient de répondeurs automatiques du pouvoir.Si Kébé raille en prétendant qu’ils se sont réunis chez Kassé, pour le « paiement » de leurs honoraires de « répondeurs automatiques », Docteur Malcolm lui semble ébahi de découvrir enfin les visages de ces individus. « Gars ya ngi ni (Les gars sont donc là) » , a-t-il commenté.Quant à la célèbre Kébétueuse, elle a cité le tweet d’El Haj Kassé et écrit : «

Voilà le cartel qui a besoin de Bled et/ou bescherelle 😂😂😂😂😂 ».



D’autres internautes ont réagit dans le même sens. Toutefois, le chargé de communication du Palais a pris la peine de répondre « automatiquement » à la plupart d’entre eux avec comme punchline du jour : « Et vous, vous êtes le répondeur automatique de qui ? ».

Ce pays est béni !!!