Twitter: El Haj Kassé n’est plus ministre chargé de la Com’ de la Présidence

L’un des plus grand défenseur du Président Macky Sall sur les Réseaux sociaux, vient de changer sa bio (une petite biographie sur votre profil pour permettre à vos followers et aux autres utilisateurs de connaître quelque chose de vous) Twitter. El Haj Kassé est passé de « Ministre chargé Com’ de la Présidence » à « Militant de la politique d’emancipation, Pôle Com du candidat Macky Sall #Politique #Philosophie. Je parle en mon nom et en mon nom seulement ».



A-t-il été défenestré de la tête du pôle de communication de la Présidence ? Est-il redevenu simple membre de cette structure chargée de veiller à l’image du président de la République ? Nous préférons retenir que pour l’instant aucun décret ou texte officiel ne le décharge de sa fonction de ministre chargé de Communication de la Présidence.



Bizarre tout de même !!!