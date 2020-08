Twitter: les mutins du Mali créent un compte, annoncent des audits tous azimuts, de prochaines arrestations et la vente de l'avion présidentiel

#Mali : Le régime #ibk a détourné des Milliards de l'argent des équipements militaires alors que nos soldats meurent tous les jours au front.....ils seront tous arrêtés et traduits en justice dans les jours à venir.#CNSP pic.twitter.com/0WKJVM7aPH

— CNSP Mali (@CnspMali) August 19, 2020



Nous avons commencé par ce tweet, publié à 08H 16 et qui donne le ton. "Le régime Ibk a détourné des Milliards de l'argent des équipements militaires alors que nos soldats meurent tous les jours au front.....ils seront tous arrêtés et traduits en justice dans les jours à venir.": ""#Mali : Nous invitons l'ensemble de la population à NOUS signaler tous les détournements de l'argent public. #CNSP": "#Mali : Nous vous invitons à NOUS signaler toutes les SURFACTURATIONS des marchés publics.....ils seront tous arrêtés et traduuts en justice. #CNSP""#Mali : Le Rwanda a prouvé au monde entier que l'Afrique pouvait s'en sortir.....Inchallah nous ferons mieux. #CNSP": "#Mali : Tous les maliens devront déclarer leurs revenus et justifier leurs biens...sinon ils seront saisis au compte de l'état. #CNSP": "#Mali : Toutes les mines d'or du Mali seront audités.... #CNSP": "#Mali : la douane Malienne sera bientôt entièrement informatisée pour éviter des détournements de l'argent public. #CNSP": "#Mali : Tous les marchés publics qui n'ont pas respecté la Loi ne seront plus payés. #StopCorruption #CNSP": "#Mali : Les comptes de l'énergie du Mali @EDMSAofficiel seront audités dans les jours à venir pour savoir où sont passés les MIlliards. #StopCorruption #CNSP": "#Mai : Tous les anciens ministres ont interdiction de quitter le pays le temps des différentes enquêtes. #CNSP": "#Mali : Les comptes de tous les services publics seront audités dans les jours à venir et tous ceux qui ont détourné de l'argent public seront arretés et traduits en #justice #StopCorruption #CNSP""#Mali : Tous les Martyrs et les blessés de la révolution populaire seront indemnisés et ceux qui ont donné l'ordre de tirer sont activement recherchés et seront traduits en #justice. #CNSP": "#Mali : il faudra peut être vendre l'avion présidentiel et investir dans les hôpitaux et les écoles. #CNSP. Bientôt tous les V8 de l'état seront vendues pour financer l'avenir de nos enfants. #CNSP": "#Mali : Nous avons des fonctionnaires honnêtes mais tous ceux qui ont volé l'argent public...allez-y vous dénoncer à la #Justice avant le 30 septembre 2020 00h00 sinon la SANCTION sera TERRIBLE....TERRIBLE #StopCorruption #CNSP"...