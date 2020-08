UCAD : des étudiants favorables à la reprise des cours pour valider l’année, d’autres inquiets face à la propagation de la covid19

Après 5 mois de vacances dues à la pandémie de la covid19, les étudiants sénégalais vont enfin reprendre les cours en présentiel mardi 1er septembre 2020, afin de pouvoir terminer l'année en beauté. A 24 heures de la reprise que se fera progressivement, l’affluence n’était pas au rendez-vous. Quelques étudiants rencontrés ce lundi au sein de l’Université expriment leur impatience de reprendre les cours afin de sauver l’année. Au micro de PressAfrik, Ibrahima Fall, au département d'anglais et Abdoulaye Diaraf Seck, étudiants à l'EBAD affirment que la réouverture des classes est une « très bonne chose et que cela va leur permettre de valider l'année ».



Même si certains sont prêts pour la reprise d'autres ne le sont pas. C'est le cas de Moutar Touré, étudiant au département d'Histoire qui pense que la reprise graduelle ne lui convient pas, à cause de l’évolution de la maladie à coronavirus. Quant à Ibrahima Faye, il reste sceptique par rapport au respect des gestes barrières au sein du temple du savoir. Malgré l’assurance du directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) et le recteur, cet étudiant dit ne pas être convaincu.



Rappelons que seuls les étudiants en licence 3 en Master 1 sont concernés pour la reprise des cours de ce mardi 1er septembre. Les autres devront continuer les cours en ligne.