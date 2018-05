URGENT - Macy Sall signe le décret de radiation du capitaine Dièye

Le président de la République Macky Sall a signé le décret de radiation du capitaine Mamadou Dièye de l'armée nationale sénégalaise, selon une source proche de la familleSi l'information est vérifiée, cela voudrait dire que le capitaine, qui est actuellement en détention à la brigade Prévôtale sera libre de ses mouvements et ainsi vaquer à ses occupations. Pour rappel, l e capitaine Dieye a été arrêté le 11 mai dernier devant les locaux du site Dakar Actu, par les éléments de la Section de recherches , alors qu'il s'apprêtait à donner une interview à un journaliste.L'homme voulait parler de son entrée en politique et de sa demande de démission de l'armée non acceptée par les autorités de cette dernière.Quelques jours après son arrestation, la Direction des relations publiques de l'armée (Dirpa) a sorti un communiqué pour accusé le capitaine de désertion.