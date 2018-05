URGENT - Procès Imam Ndao : Le père de Moustapha Diop finalement libéré

La révélation de trop. Le père du djihadiste Moustapha Diop, tué en Libye a avoué devant la barre de la Chambre criminelle ce mardi avoir prié pour que son fils meure dans les front djihadistes de la Libye. Le vieux Massamba Diop compare son fils aux compagnons du Prophète Mohamed (PSL), qui sont tombés dans les champs de bataille"Il m’a demandé de prier pour lui pour qu’il meure sur le champ de bataille. C’est ça qu’il m’a demandé et j’ai prié pour lui pour qu’il meure dans les champs de batailles du Djihad en Libye comme les ‘’Saabas’’ de Mohamed (Psl)", a déclaré Massamba Diop à la barre. A la suite de quoi, le juge lui a demandé de rejoindre le banc des accusés. Il risque une inculpation, au même titre que les autres prévenus. Lui qui était venu libre au Tribunal de Dakar ce mardi. Massamba Diop a tout au long de son interrogatoire reconnu qu'il était bien au courant des agissements de son fils et était informé des moindres déplacements et actes de Moustapha. A cet effet, il évitait même le téléphone parce que se sachant ou se croyant sur écoute par la police. Des faits qui auraient semé le doute dans l'esprit des membres du Tribunal.Le vieux Massamba Diop et son fils ont été finalement mis à la disposition de la justice avant de rentrer chez eux