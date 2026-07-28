USSEIN : les campus de Fatick et Kaffrine dotés de nouvelles infrastructures pédagogiques

Le gouvernement concrétise son engagement pour la modernisation de l'enseignement supérieur. Ce lundi 27 juillet 2026, l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN) a officiellement réceptionné ses nouveaux équipements pédagogiques sur les sites de Fatick et de Kaffrine.



La cérémonie de réception a été coprésidée par le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Boubacar Camara. Cette livraison s'inscrit dans le cadre de la politique de renforcement des capacités universitaires impulsée par le président Bassirou Diomaye Faye.



Les ouvrages réceptionnés comprennent des Unités de Formation et de Recherche (UFR) entièrement équipées. Les campus disposent désormais de salles de cours modernes, de laboratoires de pointe, de bibliothèques et d'espaces pédagogiques adaptés aux standards actuels.



À travers ces nouvelles réalisations, l'État entend augmenter la capacité d’accueil de l’USSEIN, stimuler la recherche scientifique et améliorer durablement les conditions d’étude et de travail de la communauté universitaire.