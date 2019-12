Un ancien ministre traîné en justice pour une dette de 28 millions FCFA

Habib Sy, ancien ministre d’Etat et directeur de cabinet de l’ex-président Abdoulaye Wade, a été traîné en justice par un homme d’affaires du nom de Alioune Badara Thiane pour une dette de 28 millions FCFA.



En effet, Alioune Badara Thiane lui avait cédé en 2012, une voiture de marque Mercedes GL 450 au prix de 33 millions FCFA. Après une avance de 5 à 7 millions FCFA, l’ancien ministre reste devoir 28 millions FCFA au plaignant, selon Source A.



A cela s’ajoute un terrain de 340 mètres carrés que Habid Sy avait filé à la partie civile et qui s’est révélé litigieux. Condamné en première instance, à payer 30 millions FCFA et 5 autres en guise de dommages et intérêts, M. Sy refuse de baisser les armes et sera devant la Cour d’Appel.