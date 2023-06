Un exemplaire du Coran brûlé en Suède : Macky Sall condamne « ’un geste répugnant et provocateur »

Le chef de l’Etat sénégalais a condamné fermement ‘’un geste répugnant et provocateur’’ après qu’un exemplaire du Coran a été brûlé à Stockholm , en Suède, mercredi, devant une mosquée.‘’Je condamne fermement l’autodafé du Saint Coran ce 28 juin devant une mosquée à Stockholm. Ce geste répugnant et provocateur, au moment de la fête bénie de l’Aïd al-Adha, est une grave atteinte au sentiment religieux des musulmans, comme celui de janvier dernier. Cela doit cesser !’’, a réagi Macky Sall sur twitter, ce jeudi.Un homme a brûlé mercredi quelques pages d’un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm lors d’un ‘’rassemblement’’ autorisé par la police suédoise.L’auteur de cet autodafé est un Irakien de 37 ans ayant fui son pays, selon les médias internationaux.