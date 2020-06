Un nouveau groupe rebelle au Soudan du Sud

Un homme d'affaires sud-soudanais et ancien officier de renseignement annonce le lancement d'un nouveau groupe rebelle.



Kerbino Wol déclare avoir l'intention de renverser ce qu'il appelle "la direction corrompue du pays".



Le gouvernement n'a pas encore réagi à cette annonce.



M. Wol a appelé son groupe "Le Mouvement du 7 octobre", une référence au jour d'une émeute dans la prison où il a été détenu sans procès pendant deux ans.



Il a été gracié par le président Salva Kiir en janvier.



Malgré la formation d'un gouvernement d'unité après près de six ans de guerre civile, le Soudan du Sud reste fragile.



Les rivalités politiques n'ont pas été résolues et les affrontements ethniques ont augmenté.