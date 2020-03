Un proche du ministre de l'Agriculture ​dément la mise en quarantaine de la délégation sénégalaise de Paris

Selon le premier conseiller technique du ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, Younoussa Mballo, la délégation sénégalaise ayant pris part au Salon de l’Agriculture de Paris, arrivée lundi soir à Dakar, n’a pas été mise en quarantaine, comme annoncée par la presse.



« Nous sommes revenus dans de très bonnes conditions par le vol Air Sénégal. Donc toute la délégation du ministère qui était partie au Salon est revenu par ce vol et avec à la tête le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural. Arrivés à l'aéroport, nous avons été accueillis par un dispositif sanitaire qui a fait son travail et par la suite nous sommes rentrés », a-t-il précisé sur IRadio.



Mais, selon les instructions du président Macky Sall, les membres de la délégation devraient être l’objet d’une mise en quarantaine pour 14 jours, qui correspondent à la période d’incubation du virus. Le chef d’Etat a annoncé lundi la réduction au « strict minimum des missions à l’étranger dans les pays affectés par le coronavirus ».