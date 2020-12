Un programme pour la compétitivité des filières mangue et oignon, doté de près de 2, 3 milliards FCFA lancé à Dakar

Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce, a procédé ce lundi à Dakar, à la cérémonie de lancement du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest (PACAO-Sénégal), doté de près de 2,3 milliards FCFA. En synergie avec l'Union européenne (UE), et le Centre du commerce international (ITC), le ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises du Sénégal accélère la dynamique de développement des filières mangue et oignon.



Ce programme vise l'émergence de sociétés coopératives à vocation commerciale, basées sur l'Acte Uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) sur le filière mangue et oignon. Pour les ITC, le commerce et notamment les exportations de biens et services sont un outil efficace au service d'un développement inclusif et durable.



La ministre du Commerce a souligné le rôle déterminant des sociétés coopératives, estimant qu’elles doivent être encadrées et outillées afin d’atteindre les objectifs de production de mangues et d’oignons répondant aux exigences du marché européen et mondial.



Aminata Assome Diatta a assuré que son département jouera sa partition dans la mise en œuvre de ce programme dont les comités technique et de suivi seront installés dans les prochains jours.



"Commercer, exporter plus en volume et en valeur n’est toutefois pas suffisant. Derrière cet objectif d’accroissement des flux commerciaux, l’ITC cherche l’impact visant à la création d’emplois en milieu urbain et rural avec des revenus décents permettant d’améliorer les conditions de vie des populations", a déclaré Dorothée Tembo, directrice adjointe de ITC.



Pour la Déléguée de l’UE au Sénégal, "le PACAO nous donne l’opportunité de souligner deux aspects fondamentaux pour une relance durable et inclusive : la compétitivité et l’intégration en Afrique et l’appui au Micro, petites et moyennes entreprises".