Un volontaire humanitaire qui violait et filmait nu des enfants défavorables à Dakar, arrêté en France

Brice Théret, un ressortissant français, présent au Sénégal en avril 2019, dans le cadre du projet « voyage humanitaire », a été arrêté en France. Il est accusé d’avoir violé ou filmé nu des enfants défavorables dans un centre de l’Adpt’Elément'Terres à Keur Massar (Dakar).



Selon Libération qui cite des sources diplomatiques autorisées, le mis en cause présumé est actuellement en détention pour « agressions sexuelles sur des mineurs de moins de 15 ans, corruption de mineurs, viols sur mineurs et pédopornographie sur mineurs par personne ayant autorité ».



En effet, pendant plusieurs mois, Brice Théret a violé et filmé des enfants défavorables garçons et filles du centre de l’Association humanitaire pour les enfants défavorables et talibés (l’Adpt’Elément).



La même source de renseigner que le plus grave dans cette affaire, est que lorsque les enfants ont commencé à parler, la directrice du centre, une Sénégalaise, a convoqué le mis en cause présumé qui a reconnu les faits. Cette dernière n’a pas daigné saisir la justice sûrement pour ne pas « gâter » l’image du centre.



Mais, c’est qu’une fois en France que les autres volontaires, qui étaient avec Brice Théret lors de son séjour au Sénégal, qui ont fait un signalement avec que le parquet d’Orléans ne soit saisi.



Le journal informe qu’une commission rogatoire a été récemment envoyée au Sénégal pour entendre les victimes présumées. Celle-ci, exécutée par la Brigade de protection des mineurs de la police du commissariat central de Dakar a confirmé que le prédateur a abusé de plusieurs enfants âgés entre 11 et 14 ans. Une fois sa sale besogne accomplie, il remettait de l’argent aux enfants pour acheter leur silence