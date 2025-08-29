Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Une embarcation chavire au large de la Mauritanie: au moins 49 morts et une centaine de disparus
Au moins 49 personnes sont mortes et une centaine sont portées disparues, plus de 48 heures après le naufrage au large de la Mauritanie d'une pirogue transportant des migrants, ont indiqué vendredi 29 août à l'AFP les garde-côtes et la gendarmerie mauritaniens. L'embarcation a chaviré dans la nuit de mardi à mercredi avec 160 personnes à bord, selon ces mêmes sources.
 
RFI

Vendredi 29 Août 2025 - 14:26


