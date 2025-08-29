Une embarcation chavire au large de la Mauritanie: au moins 49 morts et une centaine de disparus

Au moins 49 personnes sont mortes et une centaine sont portées disparues, plus de 48 heures après le naufrage au large de la Mauritanie d'une pirogue transportant des migrants, ont indiqué vendredi 29 août à l'AFP les garde-côtes et la gendarmerie mauritaniens. L'embarcation a chaviré dans la nuit de mardi à mercredi avec 160 personnes à bord, selon ces mêmes sources.