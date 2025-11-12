Université Assane Seck de Ziguinchor : dissolution des amicales et de la coordination des étudiants

Le Conseil académique de l’Université Assane Seck de Ziguinchor a pris une décision majeure à l’issue de sa réunion tenue le mardi 11 novembre 2025. Selon le communiqué signé par le recteur, le professeur Alassane Diédhiou, le Conseil a décidé de « la dissolution des amicales d’étudiants ainsi que celle de la coordination des étudiants ».





Cette décision, rendue publique le 12 novembre, intervient dans un contexte de tensions au sein de l’institution. Le Conseil académique a estimé nécessaire de réorganiser la représentation estudiantine afin d’instaurer un climat propice au dialogue et à la réussite collective.





L’administration universitaire a précisé qu’elle est en train de « finaliser les critères d’éligibilité aux postes de délégués », en vue d’une nouvelle organisation des élections permettant le renouvellement des instances représentatives. Cette démarche vise, selon la note officielle, à « garantir un environnement universitaire serein, de responsabilité et de dialogue ».





Le recteur, tout en invitant les étudiants à faire preuve de calme et de civisme, a réaffirmé l’engagement de l’Université Assane Seck à poursuivre sa mission d’excellence dans un cadre apaisé.

