Université Kéba Mbaye : le directeur adjoint et le surveillant accusés d'avoir détourné 26 millions Fcfa, jugés

Ousseynou Diankha et Mamadou Ndiaye, respectivement directeur adjoint de l’Université Kéba Mbaye et surveillant général, ont été jugés lundi, pour « escroquerie abus de confiance, faux et usage de faux dans une écriture privée. Ils ont été traduits en justice par le Directeur général, Daouda Thiam, qui les accuse d’avoir détourné 26 millions F Cfa.



Dans cette affaire, il a résulté des débats que lorsque Daouda Thiam a voulu mettre sur pied cette université, il a fait appel aux prévenus qui sont ses amis. Ce faisant, Mamadou Ndiaye a été nommé Daf tandis que Ousseynou Diankha était le directeur adjoint.



Tout allait bien jusqu’à ce que M. Thiam décèle, courant décembre 2019, des anomalies dans la comptabilité. Soupçonnant son Daf, il l’a muté au poste de surveillant.



Ses soupçons ont été confortés par certains étudiants qui se sont présentés en réclamant Mamadou Ndiaye à qui ils auraient remis des sommes d’argent. Alors que celui-ci, au moment où il encaissait ces sommes, n’était plus comptable, mais surveillant général.



L’autre prévenu, Ousseynou Diankha, a été accusé lui d’avoir reçu des sommes d’argent des mains d’autres étudiants.



Appelés devant la barre, les mis en cause ont nié les faits. Mais, selon le substitut du procureur, les faits reprochés à Mamadou Ndiaye sont constants.



Il a requis 6 mois de prison dont un mois ferme contre le surveillant général et la peine de 6 mois avec sursis contre le directeur adjoint.



Le délibéré est attendu ce 4 février, rapporte Les Echos.