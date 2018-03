Urgent-​Nouveaux affrontements entre l’armée et des bandes armées en Casamance : 1 mort et 1 blessé du côté de l’armée

Dans un communiqué, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) déclare que : «Suite aux exactions répétées des bandes armées sur les populations civiles dans le département d’Oussouye, en particulier dans le secteur de Niassia, l’armée mène des opérations de sécurisation afin de mettre fin aux activités criminelles des rebelles».



«Ces opérations visent à neutraliser les rebelles, à démanteler les bases et zones de transites supposées ou réelles, mais aussi à lutter contre le trafic illicite de chanvre indien et de bois en particuliers dans la forêt classée des Bayottes», renseigne la même source.



«Au cours de la conquête de la base D'ahinga, deux (2) rebelles ont été faits prisonniers et mis à la disposition de la gendarmerie. Les militaires ont également détruit trois champs de chanvre indien et ont saisi des armes de guerre et de munition », lit-on dans le communiqué.



«Les armées quant à elles, déplorent malheureusement un (1) mort et un (1) blessé. L’armée nationale poursuit avec détermination les opérations aussi longtemps que nécessaire afin de garantir la libre circulation des personnes et la préservation des biens », informe la Dirpa.