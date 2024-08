Urgent : 25 Cadres de Taxawu Sénégal quitte Khalifa Sall

Le mouvement Taxawu Sénégal vient de perdre 25 membres de ces cadres. Ces anciens collaborateurs de Khalifa Ababacar Sall l’ont fait savoir ce mercredi via une déclaration co-signés.

D’après leur communiqué, cette démission est motivée par les nouvelles orientations du parti.

« Au regard du contexte actuel, nous tenons à informer l’opinion nationale et internationale de notre refus d’adhérer aux nouvelles orientations de la plateforme Taxawu Sénégal qui se matérialisent en particulier par une tendance à un rapprochement avec un ou des démembrements de la coalition (BBY) que nous avions pourtant combattue pendant 12 ans » révélent-ils avant d’annoncer qu’ils décident de démissionner de Taxawu Sénégal et de toutes les responsabilités au sein de la Cellule des Cadres (CAPS) .

Poursuivant, ces 25 cadres annoncent la formation prochaine d’un nouveau parti politique qui reflétera leurs idéaux et leurs valeurs de travail, d’Equité et de Solidarité.