Urgent- Coronavirus: le Sénégal enregistre 6 nouveaux cas positifs, soit un total de 14

Ce vendredi 13 mars 2020, le Sénégal confirme six (6) nouveaux cas testés positifs au Covid-19 à Touba. Les résultats revenus de l’Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs, selon nos confrères Dakaractu.



En plus du « Modou-Modou » et de cinq (5) membres de sa famille qui ont été testés positifs, le nombre de contamination est de 14 au Sénégal. Selon certaines sources, il s'agirait même de 11 nouveaux cas.