Urgent/accident : trois morts et trois blessés à Sonfonia

Dans un communiqué publié, au nom du département des Transports, l’AGUISER (Agence Guinéenne de la Sécurité Routière) annonce qu’un grave accident de la circulation est survenu cet après-midi. C’est un camion benne, de marque Howo, qui est entré en collision, avec deux tricycles ‘’Bonbonna’’ et une voiture Nissan. (images d’archives)



Le drame s’est produit aux environs de 15 h, à Sonfonia Manguéboungni. Un lourd bilan de trois morts et trois blessés légers, en a résulté.



Le drame est survenu, lorsque le camion benne a percuté les deux tricycles, provoquant des dégâts matériels importants.



Les services de secours et les forces de l’ordre se sont rapidement rendus sur les lieux, pour gérer la situation et procéder aux constatations d’usage.