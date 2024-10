Urgent : décès de la journaliste Isseu Dior Sall

Isseu Dior Sall a été appelé à Dieu ce dimanche à Mbour. L'ancienne de Sud FM et directrice de Mbour FM a plongé ses anciens collègues et consœurs de Sud FM et Mbour FM dans la douleur. "Aujourd'hui, c'est toute une corporation qui perd une sœur", a déclaré Samba Niébé Ba ancien du Groupe Sud communication. "C'est non seulement, Sud FM qui perd une soeur, mais tout le Sénégal", a déclaré Mouhamed Baro ancien journaliste à Sud FM.

Issa Dior Sall est inhumée au cimetière Darou Salam de Mbour.