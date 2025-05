Urgent : le chroniqueur Arona Niang placé en détention

Arona Niang a été placé en garde à vue ce lundi 12 mai 2025, à l’issue de son audition par la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Le chroniqueur, connu pour ses sorties controversées, a affirmé le 15 avril dernier sur le plateau de « Sénégal 7 », que « le personnel médical sénégalais a sciemment transmis le coronavirus à la population lors de la pandémie du Covid-19. »



Il est accusé de « diffusion de fausses nouvelles » et passera la nuit dans les locaux du commissariat d’arrondissement du Plateau, en attendant son déferrement prévu ce mardi 13 mai au tribunal de grande instance hors classe de Dakar.



Pour rappel, dans ses déclarations, Arona Niang avait mis en cause les méthodes de dépistage par écouvillonnage naso-pharyngé, les vaccins anti-Covid et même les masques, qu’il a accusés d’être des vecteurs de contamination volontaires.



Ces accusations avaient suscité une réaction du ministère de la Santé et de l’Action sociale, qui avait dénoncé dans un communiqué « des propos diffamatoires » mettant en cause l’intégrité et le professionnalisme du personnel de santé.