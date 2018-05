Urgent – procès Imam Ndao : le père de Moustapha Diop arrêté, le frère sous surveillance judiciaire

Le Juge Samba Kane ne badine. Après avoir placé sous mandat de dépôt Massamba Diop suite à son interrogatoire à la barre ce matin , il vient encore de placer sous contrôle judiciaire le jeune Aliou, frère de Moustapha et âgé de 17 ans.Aliou Diop a été en contact avec son grand frère qui a cherché à l’attirer dans le djihadisme. «Mon frère m’avait dit qu’il allait dans deux pays pour aller poser des bombes afin de faire le djihad. Je lui ai demandé quelle est la nature de votre Djihad, il m’a dit qu’ils sont dans la mission de Dieu».Moustapha Diop avait demandé à son frère de venir faire du djihad en Libye. «Je me suis éloigné de mon père à cause des bruits, cet entretien avait porté sur mon ralliement. Mais, Je lui ai dit de me laisser poursuivre mes études ici à Keur Massar».Le procureur d’entrer en scène : «qu'est ce que vous aviez répondu à votre frère quand il vous aviez demandé de le rejoindre? Et le frère de Moustapha de rétorquer : «je lui ai dit que c’est vous que les américains recherchaient, il m’a répondu (avec ironie –NDRL) qu’eux également ils les (les américains) recherchaient. Puis, on a rigolé. Par rapport à la nature de sa mission en Libye, il a souligné que «non il ne m’a pas parlé de mission qu’il devait faire au Sénégal, je ne me rappelle pas». Aliou a confirmé les propos de son père . «On nous annoncé que notre frère est décédé, à travers des recherches sur Google on peut voir également qu’il est mort». Ou était sa femme? Lui demande le Juge : Le frère de Moustapha Diop de réagir : «sa femme était avec lui en Libye».Suite à l’interpellation s’il croyait au djihad, le jeune âgé de 17 de faire savoir : «moi je suis élève, et dans mon domaine je fais mon djihad, on a pas les mêmes croyances».