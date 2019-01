La carrière de footballeur d’Usain Bolt aura été rapide. Après avoir mis un terme à sa période d’athlète, le Jamaïcain s’était lancé dans le football en 2018. Ce ne fut pas un grand succès. Après quelques essais au Borussia Dortmund et une arrivée avortée au club sud-africain de Mamelodi Sundowns, il a signé en faveur des Australiens de Central Coast Mariners. L’affaire a tourné court et le joueur est parti en novembre dernier, après avoir refusé une offre maltaise venue de La Valette.



Il faut croire que ces expériences ont eu raison de lui. Le voilà déjà officiellement retraité des terrains comme il l’a expliqué dans un communiqué.

« C’était amusant tant que ça a duré. (…) C’était une bonne expérience. J’ai vraiment apprécié de faire partie d’une équipe et c’était différent de l’athlétisme. C’était amusant tant que ça a duré. Je fais juste beaucoup de choses différentes… La vie sportive est terminée. J’ai beaucoup de choses en préparation », a-t-il déclaré.