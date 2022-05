VDN 3 Corniche Guédiawaye: un jeune homme agressé et tué sur

Un jeune homme du nom de Omar Diop, a été tué au cours d'une agression au niveau de la Vdn 3, située à Wakhinane Nimzatt, dans le département de Guédiawaye. La victime qui conduisait tranquillement son véhicule, est tombé en panne. Alors qu'il attendait d'être dépanné, des agresseurs l'ont trouvé sur place pour lui arracher ses biens. C'est ainsi, selon le témoignage d'un membre de sa famille, qu'il a été poignardé à mort.



Le drame est survenu la veille de la korité vers les coups de 22 heures. Sa disparition a été constatée au réveil. Ce qui a attiré l'attention de sa famille, a expliqué son oncle sur la Rfm, c'est le fait que le défunt passait les voir chaque matin avant d'aller à la mosquée. Constatant qu'il n'est pas venu le jour de l'Aïd el Fitr, sa famille a lancé les recherches.



C'est ainsi qu'ils ont été informés de la mort de leur fils, informe l'oncle de la victime. Les agresseurs, non encore identifiés, ont pris la fuite. Sous le choc, les membres de la famille du défunt réclament justice.



Du côté de ses amis, la révolte est bien sonnée. "On va tuer ceux qui ont mis fin à la vie de notre ami. On va tous se mobiliser. La sécurité va régner à Guédiawaye de gré ou de force", a lancé l'un d'eux.