Les « Lions » du Sénégal ont décroché ce mardi 28 mars leur qualification pour la CAN 2023 en battant le Mozambique par 1 à 0. Sadio Mané et ses coéquipiers obtiennent une 4e victoire en quatre journées de ces éliminatoires grâce à un but de Boulaye Dia à la 18e minute de jeu.



Toutefois, après une prestation aboutie vendredi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, vendredi face au même adversaire (victoire 5-1), les protégés de Aliou Cissé ont été incapables de produire du jeu au cours de ce match retour. Une prestation laborieuse qui ne les a pas empêchés de décrocher leur ticket pour aller défendre leur titre en Côte d’Ivoire en 2024.