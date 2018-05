Vidéo-​Lutte contre la pauvreté : l’ONU sonne l’alerte et invite le monde à agir pour sauver des vies.

L'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), le Programme Alimentaire Mondial et l'Agence des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) se sont réunis, ce jeudi pour unir leurs voix afin d’alerter la communauté internationale, sur la sécheresse, combinée aux prix élevés des denrées alimentaires et aux conflits, qui risquent d’entraîner des millions de personnes à la faim et la malnutrition sévères dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest. Vidéos !!!