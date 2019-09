Vidéo - Après son entretien avec le Khalife, Idy rappelle la symbolique de la « victoire de Serigne Touba sur le colon » que constitue Massalikoul Jinaan

L'ancien Premier ministre Idrissa Seck a fait une déclaration face à la presse, à sa sortie de sa visite au Khalife général des mourides, ce mercredi 25 septembre 2019, à la résidence Keur Serigne Touba de Colobane. Le patron de Rewmi a cité un vers d'un poème de Khadimou Rassoul écrit il y a plus de 100 ans et qui, selon lui, annonçait cette mosquée dans la capitale sénégalaise, et "sa victoire sur le colon"... Regardez la déclaration de Idrissa Seck avec les images du Direct de Buur TV !