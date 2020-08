Vidéo - Devant le MEDEF, Macky Sall met en garde les entrepreneurs étrangers qui présentent l’Afrique comme la « face obscure de l’humanité »

Le chef de l'Etat Macky Sall, qui est l'invité d'honneur du MEDEF (Mouvement des entreprises de France), a profité de sa tribune pour solder ses comptes avec les investisseurs occidentaux qui dépeignent l'Afrique comme une terre instable et avec beaucoup de risques. Selon le Président sénégalais, qui s'exprimait ce jeudi matin devant plusieurs chefs d'entreprises françaises, ces dernières vont avoir de mauvaises surprises dans un avenir proche, s'ils ne départissent pas des stéréotypes qui présentent l'Afrique comme "la face obscure de l'humanité".



"Il y a une jeunesse instruite, créative, qui entreprend et qui réussit. Des millions d'hommes et de femmes qui travaillent, qui investissent, qui créent des emplois et de la richesse. Toutes ces transformations positives restent dans l'angle mort de l'actualité. Parce que les mutations tranquilles, à l'image des arbres qui poussent dans la forêt, ne font pas de bruit. Il y a une Afrique qui bouge, l'Afrique émergente est loin des stéréotypes qui la présentent comme la face obscur de l'humanité", a affirmé le chef de l'Etat sénégalais.



Qui ajoute: "Je voudrais également dire que le risque d'y investir n'est pas plus élevé que dans beaucoup d'autres régions du monde. À tous nos partenaires publics et privés, mon message reste le même. Posez un nouveau regard sur l'Afrique et les Africains. Ceux qui continuent de percevoir et d'analyser les dynamiques africaines, avec des paradigmes (...) périmés, risquent d'être surpris et en retard sur les rendez-vous de demain."