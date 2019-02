Vidéo - Direct Douta Seck: Suivez le face-à-face entre les candidats à la présidentielle et le peuple

Le jeu de questions-réponses entre citoyens et candidats à la présidentielle de 2019 a démarré. Le candidat Ousmane Sonko, qui devait être le troisième candidat à passer sur la liste, a ouvert le débat, en l’absence de Me Madické et Issa Sall. Cette activité a été initiée le mouvement "Y’en a marre" dans son programme «Wallu Askan Wi ». Ce, pour permettre aux citoyens de trouver réponse à leurs questions. Regardez !!!