Vidéo - Khalifa Sall donne une leçon de politique à ses partisans: « ne soyez pas des Khalifistes, ça ne veut rien dire »

La scène se déroule dans un salon et est filmée à partir d’un smarthphone. Mais la vidéo est en passe d’être virale sur les Réseaux sociaux. Khalifa Sall habillé en pantalon chemise et casquette, tout en blanc, s’adresse à une dizaine de ses partisans. Il leur déconseille de croire à un homme en politique. Selon lui, les hommes passent et les idéologies demeurent. « Ne soyez pas des Khalifistes, ça ne veut rien dire. Soyez plutôt convaincu d’une vision, d’une idéologie » leur a-t-il confié... Regardez !