Vidéo - Le Dirpub de L’As Amadou Ba à sa sortie de la DIC: « je ne suis pas Jesus Christ pour tendre l’autre joue quand on me gifle »

Le Directeur de publication du journal L’AS Amadou Ba et sa rédactrice en chef Hawa Bousso sont sortis des locaux de la Division des investigations criminelles à 21 heures 20 minutes après près de 5 heures d’audition suite à une plainte de Serigne Mboup pour diffamation et injures. Amadou Ba a clairement fait savoir qu’il ne comptait pas se laisser faire par qui que ce soit. Qu’il n’a pas la grandeur d’âme du prophète Jesus Christ qui tend l’autre joue quand on lui donne une gifle sur l’une. Regardez son intervention devant quelques confrères venus le soutenir et aux côtés de Bamba Kassé, Secrétaire général du Synpics. Il était accompagné de son avocat Me Khouraichi Ba et a également annoncé une plainte en début semaine contre Serigne Mboup.