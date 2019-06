Vidéo –Le missile de Krépin Diatta . Magnifique !

krepin Diatta homme du match Gaïndé pic.twitter.com/pbJDDDaKqJ — kébétueur (@ibraGuindo) June 23, 2019

Krépin Diatta a marqué son premier but avec la sélection sénégalaise ce 23 juin 2019 en match de coupe d’Afrique des nations contre la tanzanie, et quel but ! Un corner tiré par Keita Baldé est mal repoussé par la défense tanzanienne, le ballon revient dans les pieds de Krepin Diatta à 20 mètres. Celui ne se pose pas de questions et arme une mine qui termine sous la barre de Manula et fait trembler les filets.