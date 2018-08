Vidéo - Pour non respect des revendications : les médecins internes assiègent leur ministère

L'association des médecins internes et anciens internes des hôpitaux de Dakar ont tenu un sit-in, ce mardi matin devant le ministère de la Santé et de l'action sociale pour pousser les autorités étatiques à respecter leurs points de revendication. Ils réclament entre autres : la clarification de leur statut et sa mise à niveau, leur recrutement dans la fonction publique, la prise en charge médicale des internes. Selon le porte-parole du jour, Mouhamadou Bachir Bâ, aucune avancée n’a été notée malgré l’audience que leur avait accordée leur ministre de tutelle, Abdoulaye Diouf Sarr.