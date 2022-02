Vincent Aboubakar charge Salah avant la demi-finale: « il ne m’impressionne pas, Mbappé est plus fort »

Il a choisi de parler sans filtre, quitte à envenimer un peu les débats. Avant d’affronter l’Égypte en demi-finale de la CAN 2022, ce jeudi au stade d’Olembé de Yaoundé (20h), Vincent Aboubakar a accordé un entretien à RFI. Et le capitaine du Cameroun en a profité pour livrer son regard sur les performances de Mohamed Salah. En égratignant un peu la star des Pharaons.



"Salah ne m'impressionne pas beaucoup, a expliqué l’attaquant des Lions Indomptables, auteur de six buts dans la compétition. Je le dis clairement parce que je suis quelqu'un d'honnête et j'ai ma manière de voir les choses. S'il m'impressionnait, je le dirais. Mais il ne m'impressionne pas beaucoup. C'est un bon joueur, il marque beaucoup mais il ne produit pas énormément de trucs dans le jeu. Bien sûr, il fait de bons trucs en Premier League parce qu'il est dans une équipe en place depuis des années. C'est un bon joueur mais pas au niveau de certains comme Mbappé."