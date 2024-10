« Violation du Code de l’électricité » : Assane Sall porte plainte contre Aser–AEE Power EPC

Assane Sall, ingénieur en génie électrique, accuse Aser–AEE Power EPC d’avoir commis des infractions lors de l’élaboration et de la signature du contrat, en particulier pour sa non-conformité au Code de l’électricité qui régit ce secteur. Sur ce, il a déposé une plainte contre l’Aser et AEE Power EPC pour « violation du Code de l’électricité ».



Assane Sall a mentionné dans sa plainte en date du 14 octobre 2024 que « le contrat entre l’Aser et AEE Power EPC, intitulé 'Contrat par offre spontanée négociée, rendu public sur les réseaux sociaux, n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres et ne saurait être qualifié d’entente directe ou d’offre d’initiative privée. Ce contrat, dans la forme comme dans le fond, viole les dispositions établies dans le Code de l’électricité ».



Pour Assane Sall, qui s’exprimait en tant qu’acteur dans le domaine de l’énergie électrique, ce débat sur la forme et le fond doit être posé afin d’éviter que le contribuable sénégalais ne soit contraint de supporter un énième projet surfacturé.