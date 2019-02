Violence électorale et 2 morts à Tamba : Moustapha Ndiaye présumé meurtrier de Ibou Diop

Le présumé meurtrier de Ibrahima Diop, 31 ans, tailleur de son état a été formellement identifié. Plusieurs journaux donnent l’information mais PressAfrik peut à l’état actuel de l’enquête fournir un nom. Il s’agirait de Mouhamed Ndiaye. Selon nos confrères de l’Observatoire, le membre de la garde rapprochée du candidat El Hadji Issa Sall est accablé par des témoins de la scène. Ces témoignages sont corroborés par les images de vidéos tournées par des journalistes et simples citoyens. «Pendant des heures, les enquêteurs ont compilé et comparé les différents profils des images disponible», a mentionné notre confrère.



Les sources policières d’être plus catégoriques : «le mis en cause aurait cependant laissé entendre qu’il a agi en légitime défense. J’ai dégainé mon arme blanche parce qu’ils (lui et ses collègues) étaient cernés par les manifestants». De plus, dans la fouille des bagages des différents membres de la garde rapprochée du PUR, les policiers ont retrouvé les habits qu’il portait le jour des faits et sur son pantalon, il y a des traces de sang.