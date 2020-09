Violence policière sur la reporter de Dakar Actu: le ministre de l’Intérieur révèle l’ouverture d’une enquête depuis ce mercredi matin

La Coordination des Associations de Presse(CAP) à fait face à la presse ce mercredi 30 septembre 2020. Ce, après avoir mis une lettre de protestation contre l’agression d’Adja Ndiaye de Dakaractu, entre les mains du ministre de l'Intérieur qui les reçus dans ses bureaux.



Selon la Coordination des associations de presse, Aly Ngouille Ndiaye a exprimé ses regrets à propos des violences et exercées sur la journaliste. Le ministre a informé les organisations de presse de l’ouverture d’une enquête administrative interne ce mercredi matin. Avant de révéler que les principaux agents ainsi que la victime ont été entendus par le commissaire Sy en charge de l'Inspection de la police.



La Coordination des Associations de Presse signale que le ministre de l'Intérieur a fait part de sa volonté avec les organisations de médias d'organiser des modules d'échanges entre journalistes, photographes, techniciens et la police, pour avoir un cadre, pour que chacun connaisse les limites de sa mission et les limite de sa fonction sur le terrain.



Le ministre a assuré que des sanctions seront prises si effectivement il est avéré que les agents ont fauté.