Violences dans les stades: Macky annonce que l’Etat va prendre ses responsabilités »

Le chef de l’Etat s’est exprimé sur les violences notées dans les stades sénégalais ce week-end. Sur son compte Twitter, Macky Sall a condamné les actes de violence et appelé à la responsabilité les uns et les autres. Il a également affirmé que l’Etat va prendre ses responsabilités.



« La spirale de violence dans nos stades doit immédiatement cesser. L’agression physique des personnes et la destruction de biens publics sont intolérables et inacceptables.

J’en appelle à la responsabilité de tous! L'Etat saura, avec fermeté, prendre les siennes », a-t-il écrit sur Twitter.