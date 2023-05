Violentes manifestations à Ngor: des tors à "balles réelles", une fille touchée et évacuée d'urgence à l'hôpital

Le village de Ngor est comme un état de siège. Personne ne peut entrer ni sortir. Interdit de vaquer à ses occupations ce mardi, les gendarmes imposent leur loi à tous. Ce qui a suscité un mécontentement et une colère générale au sein de la population.



Conséquence : des affrontements ont éclaté entre force de l'ordre et jeunes. Souleye Mbengue adjoint au maire, joint au téléphone par PressAfrik informe que des balles réelles ont été tirées sur des civils . Il renseigne qu'une fille a été touchée par balle. La victime tombée sur les lieux d'affrontements a été enveloppée d'un drap blanc par les sapeurs pompiers avant d'être évacuée à l'hôtel Ngor Diarama.



Rappelons que c'est un litige foncier qui oppose les gendarmes et la population de Ngor. Cette dernière est accusée de ne pas accepter la Gendarmerie dans son terroir. Ce que nie le mouvement "Ngor Debout". Leur président Mamadou Ndiaye rappelait lors de sa conférence de presse samedi que ces hommes bleus ont été accueillis à "bras ouvert, servie à la ‶Téranga Léboue″ pendant 17 ans au prix d’un grand sacrifice,

de Ngor privant ainsi la jeunesse de toutes activités récréatives, d’organisations de cérémonies ou de manifestations culturelles, sans broncher."